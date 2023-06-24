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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Краснов доложил Путину о возбуждении уголовного дела после призывов Пригожина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад президенту Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа, сообщив о законности юридических действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа", - сказал Песков.

По его словам, генпрокурор также проинформировал главу государства о законности возбуждения такого уголовного дела.

Владимир Путин Игорь Краснов
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