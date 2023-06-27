Госдума приняла во II чтении законопроект о долгосрочных сбережениях граждан

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе.

Документ №348232-8 правительство РФ внесло в парламент в конце апреля.

Законопроект предлагает предоставить гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 гг. с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тыс. руб. в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет, ко второму чтению была внесена поправка о том, что данный срок может быть продлен по решению правительства.

Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов; при доходе от 80 тыс. до 150 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 2 руб. взносов; при доходе свыше 150 тыс. рублей - 1 руб. софинансирования на 4 руб. взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год.

Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет.

По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также законопроектом предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в том случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность досрочного использования средств долгосрочных сбережений без расторжения соответствующего договора при наличии у них особых жизненных ситуаций, к которым отнесены оплата дорогостоящего лечения. Ко второму чтению уточняется, что перечень видов дорогостоящего лечения утвердит правительство. В рамках первого чтения предполагалось, что средства можно будет потратить досрочно на получение высшего образования ребенком. Ко второму чтению эту норму убрали и заменили ее на "потерю кормильца".

Гражданин будет иметь право перевести сформированные средства по программе долгосрочных сбережений без потери инвестиционного дохода и каких-либо комиссий из одного НПФ в другой через пять лет после подачи в НПФ заявления о расторжении договора долгосрочных сбережений и о переводе сформированных средств в другой НПФ. При этом гражданин может начать уплату взносов в другой НПФ сразу и не дожидаясь перевода уже сформированных средств.

Законопроект также вносит изменения в ряд федеральных законов, регулирующих правоотношения в области обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Комментарий Минфина

"Предполагается, что гражданин сможет перевести на данный продукт (ПДС - ИФ) свои накопления в государственном пенсионном фонде или негосударственных пенсионных фондах, сформированных в рамках программы ОПС. То есть гражданин сможет присоединить свои накопления, которые у него есть, так называемые пенсионные накопления, к этому новому продукту - исключительно добровольно, по своему желанию, через заявление, которое он будет производить через портал госуслуг", - пояснял ранее нововведение замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Также законопроект отменяет 6% тарифа, которые шли раньше на пенсионные накопления, которые каждый год я приходил, докладывал вам о том, что мы их замораживаем еще на год. Было много поручений Госдумы правительству о том, что необходимо, наконец, отменить вот эту вот норму, для того, чтобы не замораживать каждый год 6% тарифа, а его полностью отменить", - сказал также замминистра финансов.

Мораторий на формирование накопительной пенсии действует с 2014 г. и ежегодно продлевается, то есть 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Согласно законопроекту, вся индивидуальная часть тарифа с 1 января 2023 г. на постоянной основе будет направляться на финансирование страховой пенсии.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 г.