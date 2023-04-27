Правительство РФ рассмотрит законопроект о долгосрочных сбережениях

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о создании программы долгосрочных сбережений граждан будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, говорится в материалах к заседанию кабинета министров.

Правкомиссия по законопроектной деятельности, как сообщали "Интерфаксу" ранее в пресс-службе Минфина, рассмотрела и одобрила документ в понедельник.

Минфин в декабре 2022 года представил концепцию программы долгосрочных сбережений граждан, которую разработал совместно с ЦБ. Она позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций до момента назначения пенсии. Программа предполагает софинансирование вложений граждан государством до 36 тыс. рублей в год и возможность получать ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. рублей при уплате взносов до 400 тыс. рублей. Участие в программе будет добровольным и предусматривает страхование внесенных средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн рублей.

Участниками программы в случае ее запуска в 2024 году могут стать до 15 млн человек к 2030 году, а активы под управлением - достичь 4 трлн рублей, оценивал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Как ожидается, операторами новой программы станут негосударственные пенсионные фонды. По мере ее реализации состав можно расширить за счет других профучастников, в том числе страховщиков жизни, полагает Вестеровский.

Программа долгосрочных сбережений даст НПФ возможность для развития продуктовой линейки: фонды смогут предлагать своим клиентам уникальный продукт, обладающий рядом преимуществ: повышенный налоговый вычет до 400 тыс. рублей в год, софинансирование со стороны государства и гарантии в размере 2,8 млн рублей на базе АСВ, прокомментировала нововведение "Интерфаксу" заместитель генерального директора ИК "Регион", председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова.

По ее мнению, активное вовлечение в программу будет не ранее, чем в 2025-2026 годах. Успех программы зависит от льгот, которые в итоге будут приняты, отметила Морозова.

"Например, на наш взгляд, крайне важно установление отдельного налогового вычета для долгосрочных сбережений, чтобы не было конкуренции с краткосрочными инструментами", - добавила она.