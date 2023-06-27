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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Президент РФ уверен, что многие достижения СВО были бы утрачены в случае успеха мятежа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Многие достижения специальной военной операции в случае успеха мятежников были бы утрачены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.

"Еще раз хочу подчеркнуть, хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался", - сказал он.

"Он и так пытается это сделать, но ничего не получается, и я надеюсь, даже уверяю в этом, что ничего не получится", - добавил Путин.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Владимир Путин Вагнер Минобороны
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