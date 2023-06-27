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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин отметил, что люди, которых втянули в мятеж, увидели, что народ и армия не с ними

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия и народ не с ними, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ваша решимость и мужество, так же как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ - не с ними", - сказал Путин во вторник, обращаясь к представителям силовых ведомств, участвовавших в пресечении попытки мятежа.

Во вторник на Соборной площади Кремля собрались подразделения Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время попытки мятежа. Корреспондент "Интерфакса" отмечает, что также присутствуют представители СОБР, ОМОН и ДПС.

Всего в мероприятии участвуют более 2500 человек.

Владимир Путин
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