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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин заявил, что военные и силовики фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин заявил, что военные и силовики фактически остановили гражданскую войну в РФ
Выступление президента РФ перед подразделениями силовых ведомств
Фото: Сергей Гунеев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие и сотрудники спецслужб, противодействовавшие попытке мятежа 24 июня, фактически, остановили гражданскую войну, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически, остановили гражданскую войну", - сказал он, обращаясь к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня.

По словам Путина, военнослужащие и сотрудники спецслужб, "вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос".

"В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу родины и ее будущее", - добавил он.

Путин также заявил, что российские военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов обеспечили работу стратегических объектов, безопасность приграничных регионов и тылы участников специальной военной операции на Украине во время попытки мятежа 24 июня.

"Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте", - сказал глава государства.

Завершая свое выступление, президент поблагодарил силовиков "за верность народу России".

Выступление президента завершилось гимном России и залпами Почетного караула на Соборной площади.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Позже соответствующее уголовное дело было прекращено.

Владимир Путин
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