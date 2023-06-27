Глава Росгвардии заявил, что мятеж в РФ был инспирирован спецслужбами Запада

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Попытка мятежа в РФ 24 июня была инспирирована западными спецслужбами, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Конечно, мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала", - сказал он журналистам во вторник.

По его словам, "из стана Пригожина были информационные вбросы".

"Они узконаправленные были о том, что готовится мятеж и произойдет в период с 22 по 25 число", - продолжил глава Росгвардии.

"Это говорит о том, что все было инспирировано Западом. Там все было организовано. Не исключаю, что там были (задействованы) работники спецслужб Запада", - добавил он.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.