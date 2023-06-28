Госдума приняла закон о мониторинге вечной мерзлоты

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон о создании системы мониторинга вечной мерзлоты в России, предметная разработка документа (№242394-8) началась в 2020 году после разлива дизельного топлива в Норильске.

Документ был подготовлен правительством РФ, он вводит в российское законодательство такие определения, как "вечномерзлый грунт ", "состояние многолетней (вечной) мерзлоты" и "деградация вечномерзлого грунта". Создание государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты предлагается вести на базе наблюдательной сети Росгидромета.

На первом этапе реализации проекта (2023 г.) предлагается разработать методы мониторинга, проверить их в Арктической зоне. При реализации первого этапа предполагается учесть опыт работы ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" по организации пунктов мониторинга, расположенных на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Северная Земля. "Указанные пункты после проведения дооснащения впоследствии войдут в состав создаваемого государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты", - говорится в пояснительной записке.

Второй этап реализации проекта (2024-2025 гг.) предполагает организацию мониторинга на всей территории вечной мерзлоты в РФ.

В конце мая 2020 года на мощностях "дочки" "Норникеля" – "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, – произошел разлив более 21 тыс. тонн дизтоплива, горючее попало в местные водоемы. Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла 6 лет. В качестве причины аварии компания называла аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты. Через несколько месяцев после аварии глава комитета Госдумы (седьмого созыва) по природным ресурсам Николай Николаев заявил, что надо предметно рассмотреть законопроект об охране вечной мерзлоты, который ранее разрабатывал, в частности, парламент Якутии.

"Вот после того, как мы сейчас в Норильске получили катастрофу, которая во многом, специалисты разберутся, но вот сейчас уже говорят о том, что она обусловлена, в том числе, и изменениями вечной мерзлоты, то мы понимаем, что нам нужно какие-то шаги предпринимать в этой связи", - говорил депутат.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.