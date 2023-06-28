Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим Cилами правопорядка Ирана

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и главнокомандующий Силами правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан на встрече в Москве обсудили взаимодействие по линии спецслужб, сообщили в среду в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне посольство Ирана в РФ сообщило, что бригадный генерал Ахмад Реза Радан находится в Москве с двухдневным визитом во главе делегации.

"В ходе визита планируется подписать Меморандум о сотрудничестве в области охраны правопорядка, посетить и осмотреть те потенциалы и возможности, которыми российская полиция располагает для борьбы с организованной преступностью, а также провести переговоры с должностными лицами органов безопасности и правопорядка", - отмечается в сообщении.