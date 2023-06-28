"Новая газета Европа" признана нежелательной в России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность "Новой газеты Европа", сообщает надзорное ведомство.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия", - сообщили в Генпрокуратуре.

В прокуратуре напомнили, что "организация" основана журналистом Кириллом Мартыновым, имеющим российское гражданство и признанным в РФ иностранным агентом.

"В ее деятельности участвуют бывшие члены редакции издания "Новая газета". Ранее у данного издания в связи с нарушениями законодательства по решению Басманного суда Москвы и Верховного суда Российской Федерации были аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ соответственно", - считают российские прокуроры.

По их данным, "указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации".

Кроме того, добавили прокуратуре, "Новая газета Европа" "распространяет материалы экстремистских организаций ("ФБК", "штабы Навального")", а на принадлежащих ей ресурсах и в печатных версиях газеты на русском и латышском языках "на регулярной основе публикуются материалы организаций, деятельность которых уже признана нежелательной ("Открытая Россия", The Insider (признан в РФ иноагентом), Bellingcat (признан в РФ иноагентом) и других)".

Таким образом, заявляют в Генпрокуратуре, "деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства".