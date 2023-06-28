Что произошло за день: среда, 28 июня

"Новая газета Европа" признана нежелательной в РФ, законопроект о налоге на сверхприбыль прошел I чтение, безработица в России в мае достигла исторического минимума

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Новая газета Европа" признана нежелательной в России. Генпрокуратура РФ сообщила, в частности, что BDR Novaja Gazeta-Europe "осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации".

- Госдума приняла законопроект о налоге на сверхприбыль в I чтении. Предполагается, что его введение позволит дополнительно собрать порядка 300 млрд рублей в доход бюджета. В ходе выступления в Думе замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что среди топ-50 плательщиков 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, 19% - на производителей минеральных удобрений.

- В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины. Согласно закону, все россияне, являющиеся одновременно гражданами Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи заявления.

- Гособвинение запросило 9 лет для Ильи Красильщика по делу о фейках об армии.

- Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле, сообщил Росстат.

- Суд в Москве заочно арестовал Никиту Кислицына - сотрудника компании F.A.C.C.T. (бывшей Group-IB). Его обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Также ему вменяется вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

- Сигнал ЦБ РФ о возможности увеличения ключевой ставки на ближайшем заседании остается актуальным, сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин во Владивостоке.

- Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в среду в Киев с необъявленным визитом.