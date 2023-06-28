В Кремле сообщили, что вопрос о правовом статусе ЧВК в России продолжает обсуждаться

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Четкой позиции по возможному правовому статусу частных военных компаний в России пока нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, планируется ли изменение законодательства для установления правового статуса ЧВК и "будут ли разрешать в России создание ЧВК" после попытки вооруженного мятежа.