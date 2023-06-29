В России упростят порядок назначения надбавок к пенсии за северный и сельский стаж

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - С 2024 года назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке, с 2026 года - за сельский стаж, сообщается в четверг на сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Новый порядок избавит граждан от подачи заявлений и документов в территориальные органы Социального фонда и поможет сэкономить время. О перерасчёте пенсий граждане будут проинформированы в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения через портал Госуслуг или по почте", - говорится в сообщении правительства.

Назначение доплат к страховой пенсии в беззаявительном порядке за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера начнется с 2024 года.

"С 2026 года беззаявительный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет", - отметили в правительстве.

Подчеркивается, что право на такую надбавку имеют представители более 500 профессий (агрономы, пчеловоды, трактористы, слесари по ремонту сельхозмашин и др.).

"Главное - чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие, связанное с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции", - добавили в кабинете министров.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О страховых пенсиях", принятых весной 2023 года.