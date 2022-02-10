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В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2022 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы начнем с вопроса, решения которого ожидают все военные пенсионеры. По поручению президента подготовлен законопроект об индексации им пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

"Надбавка будет начислена с первого января текущего года так же, как это было сделано для остальных пенсионеров", - отметил он.

Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди своевременно получали повышенные пенсии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 января текущего года.

"Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января (пенсии - ИФ) должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2 миллионов 600 тысяч человек", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в конце января.

Михаил Мишустин Владимир Путин

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