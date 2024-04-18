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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Губернатор Чибис попросил отменить ограничения для северных надбавок молодым специалистам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Будущее введение северных надбавок, так называемых "полярок", для молодых сотрудников федеральных структур должно быть без требования о пятилетнем сроке проживания на Крайнем Севере, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На встрече с Владимиром Путиным Чибис попросил президента дать поручение, чтобы в постановлении, которое введет "полярки" для таких сотрудников, этого ограничения не было.

"Вы давали поручение ввести такую меру для работников федеральных органов власти и федеральных учреждений, которые работают на Крайнем Севере. Сейчас подготовлен проект постановления, где есть сдерживающий фактор: пятилетнее время проживания на Крайнем Севере", - сказал губернатор.

Он добавил, что вместе с другими губернаторами арктических регионов выразил несогласие с данным пунктом.

"Я бы попросил вашего поручения, чтобы все-таки в итоговом документе эта норма ушла, потому что нам это позволит привлекать ребят молодых сразу из других регионов и (они бы - ИФ) сразу получали "полярки" без этого пятилетнего стажа проживания на территории Крайнего Севера", - сказал он.

С 2020 года в Мурманской области приняли решение о выплате специалистам в возрасте до 35 лет включительно северных надбавок, так называемых "полярок".

Андрей Чибис Крайний Север Владимир Путин Мурманская область
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