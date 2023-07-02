Пробка перед Крымским мостом в Кубани уменьшилась до 6 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к 22:00 воскресенья сократилась до 6 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он уточнил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова составляет 300 метров, а время ожидания досмотра - 20 минут.

Ранее в воскресенье в 14:00 пробка на подъезде к Крымскому мосту с Кубани составляла до 8 км, после чего незначительно уменьшалась и возвращалась к тому же значению. К 21:00 очередь сократилась до 7 км, а время ожидания - до 4,5 часов.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".