Пробка на Крымский мост с Кубани выросла до 8 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани к 14:00 воскресенья увеличилась до 8 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он добавил, что время ожидания до 5 часов.

Очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова в 14:00 составляла 200 метров, время ожидания досмотра - 20 минут.

Пресс-служба Минкурортов Крыма сообщила, что на протяжении всей очереди через каждые 300-400 метров установлены туалеты, МЧС организовало систематический подвоз воды.

Ранее сообщалось, что к 10:00 очередь выросла до 7 км. После этого длина очереди колебалась в пределах 6,5-7 км, время ожидания оценивалось в 5 часов.

Днем 1 июля оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".