Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Пробка на Крымский мост с Кубани выросла до 8 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани к 14:00 воскресенья увеличилась до 8 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он добавил, что время ожидания до 5 часов.

Очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова в 14:00 составляла 200 метров, время ожидания досмотра - 20 минут.

Пресс-служба Минкурортов Крыма сообщила, что на протяжении всей очереди через каждые 300-400 метров установлены туалеты, МЧС организовало систематический подвоз воды.

Ранее сообщалось, что к 10:00 очередь выросла до 7 км. После этого длина очереди колебалась в пределах 6,5-7 км, время ожидания оценивалось в 5 часов.

Днем 1 июля оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Краснодарский край Крым Минтранс Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин примет участие в саммите ШОС

Путин примет участие в саммите ШОС
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили подразделения ВСУ, высадившиеся на острове Антоновский в районе моста

Увеличено количество постов досмотра на Крымском мосту со стороны Кубани

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Пробка на Крымский мост с Кубани сократилась до 5,5 км

Что произошло за день: суббота, 1 июля

Восемь пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

Туристический автобус перевернулся в результате ДТП в Карелии

В Генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });