ЦИК подготовит цифровой аналог ГАС "Выборы" к президентским выборам 2024 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" будет готов к выборам президента России, которые планируется провести в марте 2024 года, сообщила на встрече с главой государства Владимиром Путиным председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей заслуженной ГАС "Выборы" - государственной автоматизированной системы "Выборы". Конечно, ее основное преимущество, которое делает ее неуязвимой, так же, как и нынешнюю ГАС "Выборы", - то, что она будет полностью так же автономна от интернета, от глобальной системы", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время вся цифровизация проводится с требованием, чтобы было отечественное программное обеспечение. "С нашими партнерами у нас это получается", - добавила Памфилова.

В 2020 году она говорила, что ЦИК в ближайшие годы создаст новую цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы".