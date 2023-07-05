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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Центризбирком опробует новый цифровой сервис для членов УИК

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России запускает пилотный проект по созданию нового цифрового сервиса "Мобильная УИК"; в случае успешного тестирования будет запущен новый цифровой сервис для членов участковых избирательных комиссий, сообщил телеграм-канал ЦИК.

"Мобильная УИК" - "это единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей - члены комиссий смогут пользоваться им во время подомового обхода", говорится в сообщении.

Как считает глава ЦИК Элла Памфилова, приложение позволит не только более качественно информировать избирателей, но и более рационально планировать работу участковых избирательных комиссий в дни голосования с учетом предварительных запросов избирателей.

Тестовая версия приложения "Мобильная УИК" будет работать на довыборах в Госдуму, выборах глав регионов, депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления. Его смогут протестировать более 55 тысяч членов участковых комиссий из 75 регионов.

В случае успешного прохождения тестирования приложение будет полноценно применяться в ходе будущих избирательных кампаний во всех регионах России, добавили в комиссии.

Центризбирком Элла Памфилова
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