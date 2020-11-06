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ЦИК анонсировал отказ от системы ГАС "Выборы"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Центризбирком рассчитывает к 2022 году создать новую цифровую платформу, которая заменит ныне действующую систему ГАС "Выборы", сообщила президенту Владимиру Путину председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Ключевой момент на перспективу - мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему - ГАС "Выборы". Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ", - сказала она.

Также она пообещала перевести сами избирательные комиссии "на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы". Она заверила, что все перемены произойдут в интересах избирателей.

Также в комиссии прорабатывают развитие электронного голосования.

"Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, а наоборот, его заслужить. То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, - они стали необратимыми", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК встретилась с президентом на фоне продолжающегося подсчета голосов на президентских выборах в США. Путин поблагодарил ЦИК за организацию сентябрьских выборов в условиях пандемии и за хорошие результаты с точки зрения легитимности. Он также отметил, что комиссия всегда стремилась к достоверности результатов и сейчас работает над повышением скорости подсчета.

Памфилова также предложила Путину обсудить, как развести учебу в школах и многодневное голосование на участках, которые чаще всего располагаются в школьных зданиях.

Автоматизированная система ГАС "Выборы" создана во ФГУП НИИ "Восход" по президентскому указу 1994 года, в соответствии с концепцией, разработанной в ЦИК. Ее создателем считается главный конструктор Юрий Ломов. Сейчас действует версия системы, разработанная в 2012 году.

Центризбирком Элла Памфилова Владимир Путин ГАС Выборы

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