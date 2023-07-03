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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ЦИК вместе с ОП РФ создает систему гражданского контроля за электронным голосованием

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России совместно с Общественной палатой занимается созданием эффективной системы гражданского контроля за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), сообщила президенту Владимиру Путину председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы в этом году делаем основной акцент на создании очень действенной, эффективной системы гражданского контроля именно за дистанционным голосованием (...). Мы сейчас совместно с Общественной палатой - и федеральной, и региональными - как раз пытаемся создать эту эффективную систему контроля", - сказала она.

По ее словам, ЦИК призывает все партии и кандидатов выбирать специалистов для наблюдения за выборами.

13 января 2023 года Путин поручил администрации президента совместно с ЦИК и уполномоченным по правам человека в до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе.

ДЭГ Центризбирком Элла Памфилова Общественная палата Владимир Путин
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