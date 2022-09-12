Глава СПЧ заявил о естественном недоверии в обществе к процедуре онлайн-голосования

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Принцип работы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и наблюдения за ним необходимо разъяснить на понятном языке, в обществе существует естественное недоверие к новой процедуре, заявил в понедельник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Я думаю о той процедуре, которую мы только что наблюдали, и такая мистическая, я бы сказал, процедура, начиная со слов "база данных состояний", "лог транзакций", да и даже слово "блокчейн" далеко не все понимают. Публика доверяет шаману, потому что она его уважает. Вот я вас уважаю, и тех, кто этим занимался, поэтому я доверяю тому, что вы делаете. Но если вы хотите объяснить, что же здесь происходит и как происходит контроль, то видимо надо говорить на другом языке, который все-таки большинство избирателей и интересующихся людей может понять. Не только на доверии лично к вам должно это строиться, а на понимании процесса", - сказал Фадеев на брифинге ситуационного центра Общественной палаты РФ, комментируя процедуру сверки запечатанных ранее трех частей блокчейна ДЭГ с итоговым кодом.

Он отметил, что для повышения доверия к процедуре электронного голосования необходимо разъяснить принцип работы системы ДЭГ и наблюдения за ним, так как существует "естественная" проблема недоверия к новому способу волеизъявления.

"Я готов этим заняться, я все-таки Физтех закончил, правда, это было очень давно. И даже я не понял... Я понимаю в принципе, что происходит, но зачем вот эти вот сложные слова - логи, транзакции, базы данных состояния и так далее. Беру на себя труд попробовать перевести это на язык, понятный людям", - сказал Фадеев.

Глава СПЧ считает, что "за электронным голосованием будущее", так как "прогресс не остановить".

"Мы должны упорно доказывать, что электронное голосование - это надёжный способ, что фальсификаций быть не может, что граждане будут, настолько же будут удовлетворены их права избирателей, как и при старых способах голосования. Это важная задача, которую мы должны будем решить в ближайшие годы", - отметил Фадеев.

В дистанционном электронном голосовании на выборах 9-11 сентября 2022 года участвовали семь регионов РФ; для этого использовали федеральную платформу, созданную "Ростелекомом" и Минцифры. Также онлайн-голосование прошло на выборах муниципальных депутатов в Москве; оно прошло на московской платформе.