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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В Совбезе подготовили меры безопасности к сентябрьским выборам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Эксперты Совета безопасности России выработали меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Выработаны дополнительные меры, направленные на обеспечение в период проведения выборов безопасности граждан и общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и местах проведения голосования", - говорится в пресс-релизе.

Межведомственная комиссия СБ по по общественной безопасности также рассмотрела вопросы, связанные с выявлением и пресечением нарушений закона о выборах.

"Отдельное внимание уделено реализации специальных санитарно-противоэпидемических мероприятий, предотвращающих распространение вирусных инфекций на избирательных участках", - добавили в аппарате Совбеза.

Совбез
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