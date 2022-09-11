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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

В Москве расшифровали результаты дистанционного электронного голосования

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подсчитали в Москве, сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

"Результаты онлайн-голосования расшифрованы и направлены в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, сейчас (...). На данный момент идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на участках", - говорится в сообщении.

В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 человек.

Москва
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