В Москве расшифровали результаты дистанционного электронного голосования

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подсчитали в Москве, сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

"Результаты онлайн-голосования расшифрованы и направлены в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, сейчас (...). На данный момент идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на участках", - говорится в сообщении.

В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 человек.