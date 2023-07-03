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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Путин обсудит с правительством социально-экономическое развитие новых регионов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 4 июля в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля. Главной темой будет обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов.

С докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - отмечается в сообщении.

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