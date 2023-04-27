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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин подписал указ о статусе проживающих в России граждан Украины, ДНР, ЛНР и апатридов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Украины, ДНР, ЛНР, а также апатриды признаются с 30 сентября 2022 года проживающими в России иностранными гражданами и лицами без гражданства в случае соблюдения ими ряда условий.

В соответствии с указом, к этим категориям относятся лица, постоянно проживавшие до 30 сентября 2022 года на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, либо выехавшие с этих территорий в Россию.

Эти лица должны заявить о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство или статус апатрида и отказаться приносить присягу гражданина России.

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживавшие в новых регионах по состоянию на 30 сентября 2022 года на основании соответствующих документов, выданных властями Украины, ДНР и ЛНР, могут продолжать находиться на этих территориях, используя указанные документы до 1 июля 2024 года.

Также указ определяет порядок получения указанными категориями лиц российского вида на жительство.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

ДНР Владимир Путин ЛНР Украина
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