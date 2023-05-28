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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Путин заявил о необходимости надежного прикрытия рубежей новых субъектов РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость надежного прикрытия рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий, обеспечения быстрой доставки грузов, продовольствия и стройматериалов в новые российские субъекты.

"Отдельная и очень значимая задача - надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации - в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.

"Здесь необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными Силами и Росгвардией, органами власти регионов", - подчеркнул президент.

Владимир Путин День пограничника
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