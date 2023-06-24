Белгородская область усилит контроль над въездом в регион

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о стабильности ситуации и усилении контроля за въездом в регион.

"В целом, ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объеме. Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам. Эта работа будет проводиться силами министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона также сообщил, что с 18:00 субботы до 6:00 вторника будет закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.

"Наша главная задача - вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей", - отметил губернатор.

Кроме того, Гладков сообщил о ситуации с выпускными вечерами, которые проходят в субботу.

"Считаю, что тот формат, который мы уже определили вместе с родителями, детьми и школами, мы должны сохранить. Главное, напомню, - все мероприятия должны пройти в течение светового дня. Я уверен, что все дети, все родители согласятся с таким форматом", - написал глава региона.