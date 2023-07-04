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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ахматовский районный суд Грозного вынес приговор жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой в мошенничестве и применении насилия к полицейскому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

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"Мусаевой назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

21 января 2022 года СМИ сообщили, что представители силовых структур Чечни задержали в Нижнем Новгороде Мусаеву и доставили ее в Грозный. Там, как сообщил позже глава республики Рамзан Кадыров, Мусаева напала на сотрудника полиции.

2 февраля того же года суд в Грозном арестовал ее по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Во вторник в СМИ появились сообщения о том, что в Чечне неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась по данному факту в СКР по Чеченской республике и прокуратуру Чечни. Пострадавших везут в Беслан для оказания помощи.

Чечня Сайди Янгулбаев Зарема Мусаева
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