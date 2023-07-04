Союз журналистов Москвы просит наказать напавших на журналистку Милашину и адвоката Немова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Союз журналистов Москвы (СЖМ) возмущен нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне и призывает правоохранительные органы республики расследовать это преступление и наказать виновных.

"Секретариат Союза журналистов Москвы возмущен беспрецедентным фактом силового захвата и избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Секретариат СЖМ просит компетентные органы Чечни разобраться в произошедшем инциденте и наказать виновных в соответствии с российским законодательством", - говорится в заявлении на сайте СЖМ.

Пострадавшие, по данным союза, "прибыли в Грозный для освещения судебного разбирательства, выполняя свою профессиональную деятельность". "По сообщениям СМИ, во время трансфера из аэропорта их автомобиль был заблокирован вооруженными людьми. Милашину и Немова жестоко избили, а также конфисковали и уничтожили их съемочное оборудование", - отмечается в сообщении.

Во вторник утром появилась информация, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на вынесение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, которая обвиняется по ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Во вторник суд приговорил Мусаеву к запрошенному прокуратурой сроку - 5,5 годам колонии общего режима.

Как сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, она обратилась в управление СКР по Чеченской республике и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку в связи с сообщениями об избиении Милашиной и Немова. По словам Москальковой, Милашину из больницы в Грозном на скорой помощи доставят в Беслан, ее безопасность будет полностью обеспечена.