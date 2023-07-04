В Кремле снова выступили за непубличность переговоров об обмене заключенными с США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Между Россией и США существуют определенные контакты по поводу обмена заключенными, но в Кремле считают, что этот процесс должен продолжать осуществляться непублично, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, означает ли допуск дипломатов 3 июля в один день к содержащимся под стражей в США и России россиянину Владимиру Дунаеву и американцу Эвану Гершковичу соответственно, что идет процесс, который может завершиться обменом заключенными.

"Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость - они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине, - ответил Песков. - Что касается реализации законного права на консульские контакты - это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться".

Посол США в России Линн Трейси 3 июля посетила в "Лефортово" корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже. Консульский доступ к журналисту она получила во второй раз с момента его задержания в марте.

В апреле российский МИД отказал Соединенным Штатам в консульском доступе к журналисту в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Трейси после этого сказала, что отдельным журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова визы все же дали.

В декабре 2022 года в аэропорту Абу-Даби прошел обмен отбывавшего наказание в США гражданина России Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.