Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В Кремле снова выступили за непубличность переговоров об обмене заключенными с США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Между Россией и США существуют определенные контакты по поводу обмена заключенными, но в Кремле считают, что этот процесс должен продолжать осуществляться непублично, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, означает ли допуск дипломатов 3 июля в один день к содержащимся под стражей в США и России россиянину Владимиру Дунаеву и американцу Эвану Гершковичу соответственно, что идет процесс, который может завершиться обменом заключенными.

"Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость - они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине, - ответил Песков. - Что касается реализации законного права на консульские контакты - это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться".

Посол США в России Линн Трейси 3 июля посетила в "Лефортово" корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже. Консульский доступ к журналисту она получила во второй раз с момента его задержания в марте.

В апреле российский МИД отказал Соединенным Штатам в консульском доступе к журналисту в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Трейси после этого сказала, что отдельным журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова визы все же дали.

В декабре 2022 года в аэропорту Абу-Даби прошел обмен отбывавшего наказание в США гражданина России Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

Дмитрий Песков США The Wall Street Journal МИД Эван Гершкович Владимир Дунаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Минцифры выразило поддержку Елене Милашиной и Александру Немову

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Москалькова обратилась в СКР из-за сообщений об избиении в Грозном журналистки и адвоката

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });