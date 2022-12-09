Песков отметил, что спецслужбы РФ и США контактируют только по теме обмена заключенными

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия и США продолжают контакты по теме обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этим (обменом россиянина Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер - ИФ) занимались соответствующие спецслужбы двух стран, и контакты касались исключительно темы обмена, и они продолжаются исключительно по теме обмена, и это никоим образом не проецируется на общую печальную картину двусторонних отношений", - сказал он в интервью Павлу Зарубину.