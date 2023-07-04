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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

МВД Чечни начало проверку в связи с нападением на журналистку и адвоката

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской республике.

В сообщении отмечается, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению.

4 июля в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного.

Пострадавшие для оказания медпомощи были доставлены в Беслан, откуда их планируют доставить спецбортом МЧС в Москву.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в следственное управление СКР, МВД и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств инцидента.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил компетентным службам установить личности причастных к нападению.

Чечня Грозный Елена Милашина Александр Немов
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