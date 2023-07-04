Глава СКР поручил провести проверку в связи с нападением на журналистку и адвоката в Чечне

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, сообщается во вторник в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В.Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", - говорится в сообщении.

4 июля в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась по данному факту в СКР по Чеченской республике и прокуратуру Чечни. Пострадавшие для оказания медпомощи были доставлены в Беслан, откуда их планируют доставить спецбортом МЧС в Москву.