Кадыров поручил компетентным службам установить личности напавших на журналистку Милашину

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил компетентным службам установить личности причастных к нападению на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

"Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Во вторник утром появилась информация, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного. Мусаевой, обвинявшейся по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), позже во вторник суд назначил наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в следственное управление СКР по Чеченской республике и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку в связи с сообщениями об избиении Милашиной и Немова. Из больницы в Грозном пострадавших на скорой помощи доставили в Беслан.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения на Немова и Милашину.