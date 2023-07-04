Москалькова попросила МВД, СК и прокуратуру Чечни проверить нападение на Милашину

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что направила обращения в управления МВД и Следственного комитета по Чечне, а также в прокуратуру Чечни с просьбой проверить обстоятельства нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова на предмет возбуждения уголовного дела.

"В связи с жестоким нападением в г. Грозном на Елену Милашину и Александра Немова мною направлены телеграммы Министру внутренних дел и руководителю Следственного управления по Чеченской Республике СК РФ с просьбой провести проверку по данному факту на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных, а также Прокурору Республики взять ситуацию на контроль", - говорится в телеграм-канале омбудсмена.

"Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", - отметила Москалькова.

Немов и Милашина прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде. По пути из аэропорта их избили неизвестные. После избиения они были госпитализированы в Грозном, затем их на скорой помощи перевезли в Беслан в сопровождении чеченского омбудсмена Мансура Солтаева.

Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев пообщался с пострадавшими и затем рассказал, что у обоих многочисленные переломы. Лечиться их повезут в Москву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что поручил установить личности напавших.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал на брифинге, что Владимиру Путину сообщили о случившемся и ситуацией занимается Москалькова. Он назвал инцидент "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер".