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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Система ПВО сработала в Белгородской области, есть разрушения в городе Валуйки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В РоссииСистема ПВО сработала над Белгородским райономЧитать подробнее

"Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей", - добавил губернатор.

Он отметил, что все оперативные службы работают на месте, продолжается подомовой обход.

Об обстреле сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. "Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сильные повреждения получила школа, также пострадал один дом.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, также введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Ранее приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Вячеслав Гладков Валуйки Белгородская область
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