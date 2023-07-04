Система ПВО сработала над Белгородским районом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области сработала система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - добавил губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.