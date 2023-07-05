Что произошло за день: среда, 5 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС. Глава агентства сообщил, что он в курсе утверждений и заявлений обеих сторон, и пообещал регулярно информировать о ситуации на станции. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС достаточно напряженная, и велика угроза диверсии со стороны украинских властей с катастрофическими последствиями.

- Правительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информации. Скрывать данные смогут подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму, Севастополе и на новых территориях РФ, а также структуры оборонно-промышленного комплекса.

- Евро поднялся выше 99 руб., доллар - выше 91 руб. впервые с марта 2022 года. Курс китайского юаня вырос на 20,9 копейки - до 12,54 рубля, также максимум с апреля 2022.

- Гидрометцентр назвал регионы России, где ожидается жара. На юге европейской части страны температура будет подниматься до плюс 39 градусов. В Москве из-за жары в четверг объявлен "оранжевый" уровень опасности.

- Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике возглавил ПСЖ. Клуб подписал с 53-летним специалистом двухлетний контракт.

- В России в Фонде соцстрахования зарегистрировано 41,775 млн пенсионеров, 2,133 млн из них получают пенсии по инвалидности, свидетельствуют данные Росстата на 1 января 2023 года. Всего в стране на тысячу человек приходится 285,3 пенсионера.