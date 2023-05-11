Российским компаниям не будут продлевать право не раскрывать информацию

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк России, Минфин и Минэкономразвития достигли согласия о непродлении постановления правительства, которое позволяет компаниям до 1 июля 2023 года не раскрывать значимую информацию, сообщил директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев.

"Мы совместно с Минфином, с Минэкомразвития прорабатывали подходы, и достигли согласия, что действующее постановление правительства 351 пролонгироваться не будет", - сказал он на сессии на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Обязательное раскрытие корпоративной информации эмитентами ценных бумаг правительство приостановило до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан.

Весной 2023 года стало известно, что Минфин готовит проект постановления правительства о правилах раскрытия эмитентами информации о своей деятельности. Документ предусматривает для различных категорий отечественных компаний уникальные перечни чувствительных данных, которые могут не обнародоваться из-за санкционных угроз.