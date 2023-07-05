В "Росэнергоатоме" отвергли заявление Зеленского о взрывчатке на крыше энергоблоков ЗАЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Оснований для заявления о наличии взрывчатки на крыше энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС, Энергодар), которое сделал президент Украины Владимир Зеленский, нет, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Господин Зеленский совершенно бессовестно врет", - сказал Карчаа. Он подчеркнул, что, "конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений".

Одной из причин такого заявления он назвал стремление руководства Украины дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

"Зачем нам взрывчатка там? Это бессмыслица для поддержания напряжения вокруг ЗАЭС. Для нас приоритет - ядерная безопасность. Минирование крыши энергоблоков, наоборот, подвергает угрозе, мы себе этого позволить не можем. Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок", - отметил собеседник агентства.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.