МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Специалисты МАГАТЭ внимательно следят за обстановкой на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с заявлениями об угрозе диверсии, но в ходе недавних инспекций признаков минирования там не обнаружили, заявил в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон. (...) В ходе недавних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены", - сказал Гросси на брифинге в Японии, комментируя сообщения об угрозе диверсии на ЗАЭС.

Он добавил, что сейчас "нельзя расслабляться", и пообещал регулярно информировать о ситуации на станции.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС достаточно напряженная, и велика угроза диверсии со стороны украинских властей с катастрофическими последствиями.

В свою очередь советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о взрывчатке на крыше энергоблоков ЗАЭС.

"Господин Зеленский совершенно бессовестно врет", - сказал Карчаа "Интерфаксу". Он подчеркнул, что, "конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений". Одной из причин такого заявления он назвал стремление руководства Украины дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

Во вторник Карчаа заявил, что располагает данными о намерении Украины атаковать ЗАЭС в Энергодаре в ночь на среду. По его словам, одновременно с этим планируется сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, которые вывезли 3 июля с Южноукраинской АЭС. Он отметил, что на ЗАЭС принимают меры защиты в связи с информацией об угрозе удара.