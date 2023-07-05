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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

В Кремле считают, что угроза диверсии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями велика

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции достаточно напряженная и велика угроза диверсии со стороны украинских властей с катастрофическими последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация там достаточно напряженная, велика угроза диверсии со стороны киевского режима, которая может быть катастрофической по своим последствиям", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом, что "конечно, предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе".

Касаясь серьезности намерений властей Украины в отношении ЗАЭС, представитель Кремля заявил, что "киевский режим неоднократно демонстрировал свою готовность не гнушаться ничем". "Недавно мы это видели в ходе подрыва Каховской ГЭС - тоже с ужасающими последствиями", - добавил Песков.

Дмитрий Песков ЗАЭС Украина
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