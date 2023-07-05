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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Минсельхоз заявил, что цены производителей овощей сейчас ниже прошлогодних

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Отпускные цены производителей большинства видов овощной продукции в России сейчас ниже прошлогодних, сообщает Минсельхоз.

Так, цены на картофель ниже на 43,8%, свеклу - на 25,3%, морковь - на 19,7%, томаты - на 5,7%. Яблоки в настоящее время дешевле на 16,8%, чем годом ранее.

Причем на отдельные категории продукции цены производителей за последнюю неделю продолжили снижаться. Так, картофель подешевел на 0,2%, свекла - на 4%, огурцы и томаты - на 3,7% и 1,3% соответственно.

"Ценовая ситуация на рынке плодовоовощной продукции стабильна", - подчеркивает ведомство.

По данным Минсельхоза, отпускные цены на такие продукты, как сахар, мясо кур и яйца, за прошедший год выросли существенно меньше инфляции - примерно на 4-6%.

Как сообщил Росстат, рост потребительских цен на плодоовощную продукцию с 27 июня по 3 июля ускорился до 0,5% с 0,3% неделей ранее.

Как отметила председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова, прошлогодний запас овощей уже закончился, и овощи "борщевого" набора, которые продаются сейчас - это ранние овощи нового урожая.

"Они, во-первых, поступают не только из южных регионов РФ, но и стран СНГ - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Это и логистические расходы, и не очень большой объем предложения. Через пару недель после повсеместного поступления в продажу нового урожая ситуация должна нормализоваться", - прогнозирует она.

Минсельхоз Росстат Ирина Акимова BGP Litigation
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