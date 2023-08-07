В России с сентября может подорожать индюшатина

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В России с сентября могут вырасти цены на мясо индейки, пишет "Коммерсантъ".

Группа "Черкизово" с сентября планирует повысить цены на 6,5%, сообщает издание, ссылаясь на копию уведомления от 31 июля директора "ТД Черкизово" Олега Закова партнерам. В "Черкизово" отказались от комментариев.

Необходимость повышения цен компания объясняет уходом из России части производителей запчастей и оборудования для переработки индейки, который привел к удорожанию процесса вдвое. Кроме того, на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% - транспортных услуг, на 20% - упаковочных материалов. В первом квартале 2023 года на 19% увеличились расходы на персонал из-за растущей конкуренции за работников в различных отраслях экономики.

Во "Вкусвилле" подтвердили получение уведомления о повышении цен на индейку от "Черкизово". В других торговых сетях газете не ответили.

"Черкизово" занимает второе место в России по производству индейки (бренд "Пава-Пава"), выпустив в 2022 году 80,5 тысячи тонн продукции в убойном весе, по данным Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки.

Индейка в июне стоила в среднем 446,61 рубля за 1 кг. По данным источников "Коммерсанта" на рынке, отпускные цены на мясо индейки у производителей в среднем находятся на уровне 320-340 рублей за 1 кг филе бедра и грудки.

Рынок индейки полностью зависит от конкурирующих видов мяса, и динамику сегмента можно оценивать только относительно курицы и свинины, цены на которые выросли к августу 2023 года в общей сложности на 30%, поясняет президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, цены на филе бедра и филе грудки индейки увеличились за год в среднем на 10-12%.

Источники издания в отрасли утверждают, что речь идет о росте цен до 20% за год.

По предварительным данным Agrifood Strategies, в первой половине года производство мяса индейки в России в целом выросло на 7-8% год к году, до 219,8-221,8 тысячи тонн.

Как сообщает Минсельхоз, индейководство демонстрирует наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве. За последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти в два раза (с 231 тысячи тонн до 415 тысяч тонн).

"Потребление мяса индейки также стабильно растет. Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек", - говорится в сообщении ведомства.