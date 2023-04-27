В российском ретейле отметили дефицит коктейльных томатов при росте спроса на них

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В России растет спрос на томаты черри, а также на коктейльные, однако на их рынках пока ощущается дефицит, заявил представитель сети "Перекресток" (Х5 Group) Денис Высоцкий на форуме "Тепличный бизнес России - 2023" в Сочи.

"Сейчас мы видим, что дефицит по группе томатов в целом составляет порядка 22%. Если говорить о потребности рынка в томатах черри, то это 250 тысяч тонн в год. По нашим подсчетам и оценке наших коллег из селекционной компании, партнеров, поставщиков, дефицит составляет порядка 67%", - сказал он.

Сославшись на оценки семеноводческих компаний, он также сообщил, что потребность рынка в томатах коктейльного калибра составляет от 8 тысяч до 12 тысяч тонн, но она удовлетворена только наполовину.

Как заявил Высоцкий, в последнее время спрос потребителей на томаты смещается в сторону новых вкусов, в том числе в сторону сладких черри, предложений которых становится все больше. "Покупатели готовы к экспериментам во вкусах. И все чаще мы слышим запросы не только на то, что томат должен быть сладким, но и на некое сочетание кислот и сахаров в нем, - отметил он. - Цена зачастую отходит на второй план, нежели вкус и качество продукта".

В связи с этим, считает Высоцкий, расширение производства томатов черри и коктейльной группы является "огромной точкой роста" и для тепличной отрасли, и для семеноводческих компаний, и для торговли. "Поэтому сейчас мы перестраиваем свою матрицу, смотрим на перспективы развития, изучаем запросы, проводим дегустации", - сказал он.

При этом спрос на традиционный томат - "среднеплодный красный круглый, который продавался тысячами тонн, в нашей сети не то что снижается, он катастрофически пикирует", отметил Высоцкий.

Как заявил на форуме исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков, необходимо менять российский рынок овощей и выводить на него более эксклюзивные сорта, поскольку потребитель все чаще отдает предпочтение необычным сортам, в том числе коктейльным томатам и черри. "Доля потребления томатов черри ежегодно растет, и селекция направлена на создание таких сортов", - сказал он.