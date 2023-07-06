Компьютерные игры предложено делить на категории по содержанию ради защиты психики россиян

Это следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В России предлагается ввести категорирование компьютерных игр в зависимости от их содержания. Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект, в качестве задачи которого заявлена защита психологического здоровья граждан, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

По его словам, производителей и распространителей компьютерных игр предлагается обязать указывать категорию игры путем размещения специального знака и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения компьютерной игры среди пользователей.

При этом распространение игры будет запрещено, если не указана ее категория и возрастная классификация или если игра содержит запрещенную в России информацию.

Как пояснил собеседник агентства, действующая сейчас возрастная классификация игр направлена на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Законопроект о категорировании игр регулирует их распространение среди пользователей иных возрастных групп.

"В целях минимизации рисков причинения вреда здоровью и развитию граждан представляется особенно важным обеспечение психологической безопасности пользователей компьютерных игр всех возрастов. Для этого законопроектом предлагается установить систему категоризации компьютерных игр в зависимости от их содержания", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что категории компьютерных игр и порядок их присвоения будет определять правительство с учетом категорий, обозначенных в соответствии с международными рейтинговыми системами компьютерных игр. Проект постановления об утверждении категорий и порядка их присвоения должны будут разработать Минцифры и Минздрав.

Законопроектом предусмотрен механизм независимой оценки компьютерной игры путем проведения ее экспертизы аккредитованными экспертами для подтверждения категории, к которой она отнесена, а также выявления информации, запрещенной для распространения на территории России. Основаниями проведения такой экспертизы может быть инициатива органов власти, юрлиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и граждан. Требования к экспертам и порядок их аккредитации подготовит Роскомнадзор.

Авторы проекта рассчитывают, что предлагаемое внедрение системы обеспечения безопасности компьютерных игр для здоровья граждан с учетом личностных особенностей пользователей позволит снизить негативное воздействие игр, а также станет "шагом к предотвращению совершения общественно опасных деяний".

Предлагаемая дата вступления в силу закона - сентябрь 2025 года.