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Компьютерные игры предложено делить на категории по содержанию ради защиты психики россиян

Это следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития

Компьютерные игры предложено делить на категории по содержанию ради защиты психики россиян
Фото: Jens Schlueter/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В России предлагается ввести категорирование компьютерных игр в зависимости от их содержания. Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект, в качестве задачи которого заявлена защита психологического здоровья граждан, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

По его словам, производителей и распространителей компьютерных игр предлагается обязать указывать категорию игры путем размещения специального знака и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения компьютерной игры среди пользователей.

При этом распространение игры будет запрещено, если не указана ее категория и возрастная классификация или если игра содержит запрещенную в России информацию.

Как пояснил собеседник агентства, действующая сейчас возрастная классификация игр направлена на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Законопроект о категорировании игр регулирует их распространение среди пользователей иных возрастных групп.

"В целях минимизации рисков причинения вреда здоровью и развитию граждан представляется особенно важным обеспечение психологической безопасности пользователей компьютерных игр всех возрастов. Для этого законопроектом предлагается установить систему категоризации компьютерных игр в зависимости от их содержания", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что категории компьютерных игр и порядок их присвоения будет определять правительство с учетом категорий, обозначенных в соответствии с международными рейтинговыми системами компьютерных игр. Проект постановления об утверждении категорий и порядка их присвоения должны будут разработать Минцифры и Минздрав.

Законопроектом предусмотрен механизм независимой оценки компьютерной игры путем проведения ее экспертизы аккредитованными экспертами для подтверждения категории, к которой она отнесена, а также выявления информации, запрещенной для распространения на территории России. Основаниями проведения такой экспертизы может быть инициатива органов власти, юрлиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и граждан. Требования к экспертам и порядок их аккредитации подготовит Роскомнадзор.

Авторы проекта рассчитывают, что предлагаемое внедрение системы обеспечения безопасности компьютерных игр для здоровья граждан с учетом личностных особенностей пользователей позволит снизить негативное воздействие игр, а также станет "шагом к предотвращению совершения общественно опасных деяний".

Предлагаемая дата вступления в силу закона - сентябрь 2025 года.

Минцифры Минэкономразвития Минздрав Роскомнадзор
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