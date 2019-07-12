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В Ленобласти мать до смерти забила сына за компьютерные игры

Ребенку было четыре года

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - 38-летнюю жительницу поселка Барышево в Ленинградской области обвиняют в том, что она до смерти забила четырехлетнего сына. На допросе она сказала, что была пьяной и ее разозлило, что ребенок ночью играл на компьютере. Ее дело передано в суд, сообщила пресс-служба областного главка СКР.

Женщине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Она арестована.

Следствие установило, что 28 или 29 ноября 2018 года она жестоко избила сына во время внезапной ссоры. Ребенок получил не менее десяти ударов, в том числе по голове, это привело к тяжелым травмам и он умер.

На допросе обвиняемая полностью признала вину.

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