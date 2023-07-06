Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права

Таким гражданам будут недоступны и другие госуслуги по линии ГИБДД

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Подлежащие призыву на военную службу в России граждане, не явившиеся в военкомат, не смогут заменить водительские удостоверения или получить другие госуслуги по линии ГИБДД, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По словам главы Госавтоинспекции, ведомство использует интегрированную с военкоматами базу данных, в которой отражена информация об уклонистах от призыва.

"Таким гражданам не будут оказаны госуслуги - они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", - сказал Черников журналистам в четверг на пресс-конференции.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание Единого реестра воинского учета. Документом разрешается оповещать военнообязанных о призыве через электронные повестки, а также вводится ряд ограничений для уклоняющихся от призыва.

Так, за неявку в военкомат без уважительной причины в отношении уклонистов будут вводить временные ограничения: запрет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничение права на управление транспортным средством, отказ в выдаче кредита. В регионах РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки.