Путин подписал закон об электронных повестках

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учёта в РФ.

Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

Кроме того, вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

При этом отмечается, что повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

В случае если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, гласит документ.

Также предусматривается, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат, либо через портал Госуслуг.

Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата во время проведения призыва, обязан в течение двух недель со дня начала следующего призывного периода лично явиться в военкомат для сверки данных.

Уклонисты

Если гражданин получил повестку, но не явился без уважительной причины в военкомат по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении него будут применены временные меры. В том числе это может быть запрет на операции с недвижимостью, ограничение права на управление транспортными средствами, запрет на госрегистрацию транспортных средств, отказ в заключении кредитного договора, договора займа.

Решение об отмене этих временных мер принимается в течение суток с момента явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки. Оно формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме и подписывается электронной подписью военного комиссара.

Кроме того, предусматривается запрет на выезд из страны для получивших повестку.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - говорится в законе.

Кроме того, руководство регионов получает возможность вводить дополнительные ограничительные меры – "те, которые они считают необходимым в этом случае", сказал ранее соавтор закона, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Вместе с тем, военнообязанный сможет обжаловать дистанционно в течение 5 дней эти решения, отметил парламентарий.

"Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия включая личную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные", - сказал Картаполов.

Он добавил, что при этом прохождение медицинской комиссии будет происходить в порядке личной явки, но после получения повестки.

Ведомства

Согласно закону, предоставлять сведения о состоящих на воинском учете и обязанных состоять на воинском учете в единый реестр воинского учета теперь будут обязаны органы внутренних дел, органы дознания и предварительного следствия, ФНС, федеральные суды (сведения о приговорах в отношении таких лиц), Фонд пенсионного и соцстрахования (о признании инвалидами), органы госвласти (о состоянии здоровья), ЦИК (о депутатах, кандидатах в депутаты и на выборные должности), вузы и научные организации (об обучающихся), Минпросвещения (после сбора сведений из школ и профессиональных образовательных организаций об обучающихся).

Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу сотрудники организаций обязаны будут оповещать граждан о повестках, в том числе если им придет повестка в электронной форме.

Работодатели также будут обязаны направлять в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, обязанных, но не состоящих на воинском учете, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием портала госуслуг.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.